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    Первый тренер Аршавина: «Из Андрея получится прекрасный организатор»

    Первый тренер полузащитника Андрея Аршавина Сергей Гордеев дал несколько полезных советов экс-футболисту сборной России.

    - Многие считают, что Аршавину пора заканчивать.

    - Андрею надо прислушаться к себе. Если остались силы и желание — пусть продолжает карьеру, не обращая внимания на всю эту болтовню. В конце концов, на "Кубани" свет клином не сошелся. Но если наигрался — лучше действительно уйти. Зачем мучиться?

    - Вы-то почувствовали по разговору с Андреем, что не наигрался?

    - Расставаться с футболом он точно не торопится. Только хочет, чтоб было комфортно, без травм, которые не позволяют набрать форму. А тут полгода — сплошные проблемы. В "Кубани" не получилось по объективным причинам. Предсезонку с командой пройти не успел, что для возрастного игрока — катастрофа. В первом же матче травмировался. Рвался на поле, выходил на уколах… Но это все не то. В итоге два месяца назад перенес операцию на паховых кольцах.

    - В каком клубе он бы мог продолжить карьеру?

    - На мой взгляд, идеальный вариант — "Краснодар". Там порядок с финансами, а главное, команда подходит Андрею по стилю. Туда вписаться легко. Разумеется, при условии, что он здоров и в хорошем физическом состоянии.

    - Рано или поздно заканчивать все равно придется. Каким видите будущее Аршавина?

    - Когда лет семь назад заговорили на эту тему, Андрей сказал: "Только не тренером!" Мне кажется, из Аршавина получится прекрасный организатор либо спортивный директор.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2016 07:28
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