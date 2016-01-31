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    Хиддинк: «Азару дали пробить пенальти, потому что он давно не забивал»

    Наставник "Челси" Гус Хиддинк прокомментировал итог матча четвертого раунда Кубка Англии против "Милтон Кинс Донс", в котором синие одержали разгромную победу со счетом 5:1.

    "Довольны результатом. В игре соперников против топ-клубов всегда присутствует высокая концентрация, поэтому психологическая подготовка к подобным матчам должна быть правильной.

    Почему пенальти пробивал Азар? Игроки сами приняли такое решение, пенальти у нас в команде бьют в определенной очередности. Оскар позволил нанести удар Азару, так как все в курсе, что он не забивал достаточно давно.

    В чем причина такого преображения команды с момента моего прихода? Я изначально требую от игроков выкладываться также, как в том сезоне, когда мы завоевали титул чемпионов.

    Я задал вопрос игрокам: "Что конкретно вы сделали тогда? Давайте вернемся к этим основам", – сказал Хиддинк.

    Источник: BBC

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    31.01.2016 23:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1049

      mig28 1 февраля 2016, 09:13

      Ну..хотя бы с пенальти забил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 31 января 2016, 23:46

      Слишком много внимания Днозару!

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