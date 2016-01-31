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    Думбия проходит медицинское обследование в «Ньюкасле»

    Нападающий "Ромы" Сейду Думбия продолжит свою карьеру в "Ньюкасле".

    Сообщается, что "сороки" достигли договоренности с итальянским клубом об аренде игрока до конца сезона. На данный момент ивуариец находится в Англии и проходит медобследование для перехода в стан черно-белых.

    Напомним, что первую половину сезона Думбия провел в аренде в московском ЦСКА. За 21 матч в футболке армейцев африканец забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

    Источник: Skysports

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    31.01.2016 17:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 21:05

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 31 января 2016, 17:25

      ЦСКА бы хоть кого нибудь взял в атаку, ещё и Муса уйти может.

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