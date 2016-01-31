Думбия проходит медицинское обследование в «Ньюкасле»

Нападающий "Ромы" Сейду Думбия продолжит свою карьеру в "Ньюкасле".

Сообщается, что "сороки" достигли договоренности с итальянским клубом об аренде игрока до конца сезона. На данный момент ивуариец находится в Англии и проходит медобследование для перехода в стан черно-белых.

Напомним, что первую половину сезона Думбия провел в аренде в московском ЦСКА. За 21 матч в футболке армейцев африканец забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.