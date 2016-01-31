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    Анри призвал «МЮ» уволить ван Гаала и назначить Моуринью

    Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри считает, что руководству "Манчестер Юнайтед" нужно решиться на смену главного тренера.

    "Клуб буквально кричит о своем желании добиться успеха, и Моуринью гарантирует это, не смотря на то что случилось с "Челси" в этом сезоне. Он по прежнему является фантастическим специалистом и "МЮ" должен действовать, потому что план с ван Гаалом попросту не работает.

    Если "Манчестер Сити" удастся заполучить Пепа Гвардиолу, а Диего Симеоне или Хорхе Сампаоли придут в "Челси", что вполне возможно случится ближайшим летом, "МЮ" должен реагировать. Клуб нуждается в большей заботе, нежели есть сейчас", - заявил Анри.

    Источник: Goal.com

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    31.01.2016 13:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +367

      gigs84 1 февраля 2016, 11:12

      Дело говорит!

      0
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 21:05

      Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте --- http://dum.ps/maxiblog

      -2
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 31 января 2016, 19:27

      а Моуринью если олень то согласится на м.ю.

      -1
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 31 января 2016, 19:25

      в рашу ежай тут неустойки по 8 лям дают

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 31 января 2016, 17:22

      Не суйся в чужой огород!

      -1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 31 января 2016, 16:51

      Прекрасно Анри мотивирует игроков МЮ - из страха перед приходом Моуринью, он сейчас из кожи вон лезут. А значит, они обязательно отстоят Ван Гала. Хотя роль последнего кажется все более сомнительной, так как команда все время играет по-разному - как если бы тренер утратил контроль.

      -3
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 31 января 2016, 15:16

      МЮ незачем слушать бывшим конаниров.

      0
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      Рейтинг: +34

      Ramzes228 31 января 2016, 14:28

      анри как-то помню с моуринью повздорили...

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 января 2016, 13:55

      Разве гандболистам слово давали?

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 31 января 2016, 13:31

      Понимаю желание Анри!!! Будет кого по телику критиковать и шутки сочинять!!!

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