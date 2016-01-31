«Челси» отклонил предложение «Атлетико» по Косте на 45 миллионов

Мадридский "Атлетико" пытается вернуть из "Челси" нападающего Диего Косту. Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован главный тренер испанцев Диего Симеоне.

"Атлетико" готов включить в сделку форварда Джексона Мартинеса или заплатить 45 миллионов евро и через агента Жорже Мендеша передал свое предложение в Лондон. Однако синие заявили, что не намерены расставаться со своим лучшим бомбардиром, который вновь начал забивать после ухода из команды главного тренера Жозе Моуринью.