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    «Челси» отклонил предложение «Атлетико» по Косте на 45 миллионов

    Мадридский "Атлетико" пытается вернуть из "Челси" нападающего Диего Косту. Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован главный тренер испанцев Диего Симеоне.

    "Атлетико" готов включить в сделку форварда Джексона Мартинеса или заплатить 45 миллионов евро и через агента Жорже Мендеша передал свое предложение в Лондон. Однако синие заявили, что не намерены расставаться со своим лучшим бомбардиром, который вновь начал забивать после ухода из команды главного тренера Жозе Моуринью.

    Источник: AS

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    31.01.2016 10:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +358

      Финт 31 января 2016, 14:45

      Мартинеса бы взяли,Коста бесит,подлый игрок

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