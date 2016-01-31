Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аугусто Фернандес получил травму колена

    Аргентинский полузащитник "Атлетико" Аугусто Фернандес получил травму колена в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (1:2).

    Фернандес травмировался в результате фола со стороны защитника каталонцев Хавьера Маскерано на 76-й минуте. Футболист покинул поле на медицинском транспорте.

    По предварительным прогнозам у хавбека повреждение связок левого колена. Сроки восстановления игрока станут известны позднее.

    Напомним, что 29-летний Фернандес перешел в "Атлетико" в январе и успел провел за клуб всего 2 матча.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.01.2016 01:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11