Ляпорт: «Хочу играть только за сборную Франции»

Французский защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт заявил, что он не рассматривает вариант с выступлениями за сборную Испании.

"Хочу развеять слухи, которые появились в последнее время. Я хочу играть только за сборную Франции. Это является моей целью. Я с уважением отношусь к сборной Испании, но меня интересует только французская футболка. Ранее я говорил, что рассмотрю другие варианты, если тренер сборной Франции совсем не будет заинтересован во мне", - сказал Ляпорт.

Стоит отметить, что 21-летний Ляпорт провел 18 матчей за молодежную сборную Франции и забил 1 гол.