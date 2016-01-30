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    Ляпорт: «Хочу играть только за сборную Франции»

    Французский защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт заявил, что он не рассматривает вариант с выступлениями за сборную Испании.

    "Хочу развеять слухи, которые появились в последнее время. Я хочу играть только за сборную Франции. Это является моей целью. Я с уважением отношусь к сборной Испании, но меня интересует только французская футболка. Ранее я говорил, что рассмотрю другие варианты, если тренер сборной Франции совсем не будет заинтересован во мне", - сказал Ляпорт.

    Стоит отметить, что 21-летний Ляпорт провел 18 матчей за молодежную сборную Франции и забил 1 гол.

    Источник: Goal.com

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    30.01.2016 19:50
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