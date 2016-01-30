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    Радченко: «Лишняя мотивация для Симеоне не нужна. Это у него заложено в характере»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о характере главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне.

    Можно ли говорить, что в этом сезоне у Симеоне есть дополнительная мотивация? Аргентинец, возможно, уйдет в "Челси" этим летом.

    Симеоне такой игрок! Ой, игрок (смеется). Уже тренер. Повезло, наверное, что в своей футбольной карьере я играл против Симеоне, когда он за "Атлетико" еще выступал. Лично видел его на поле. Для него мотивация присутствует в любом матче. Он тренер-победитель, и игроком он был победителем. Для него в каждом матче важно выигрывать. Лишняя мотивация для него не нужна. Это у него заложено в характере.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    30.01.2016 15:32
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