«Ливерпуль» – «Вест Хэм». Онлайн-трансляция

Сегодня состоится матч 1/16 Кубка Англии, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Вест Хэм». «Молотобойцы» остаются очень неудобными соперниками для «красных» в этом сезоне и в сегодняшнем матче подопечные Юргена Клоппа постараются взять реванш у лондонцев за обидные поражения в чемпионате.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Вест Хэм». Начало в 20:30, не пропустите!