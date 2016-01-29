Аленичев: «Хочу выиграть чемпионат в этом сезоне»

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о том, какие цели он ставит перед собой в нынешнем сезоне.

"Хочу выиграть чемпионат. А почему нет? Если победим во всех оставшихся матчах, то сумеем завоевать титул. Никто не говорит, что это легко, – на "Спартак" все всегда настраиваются по максимуму. Но ничего невозможного в таком сценарии тоже не вижу", – заявил Аленичев.