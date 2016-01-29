Аленичев: «Хочу выиграть чемпионат в этом сезоне»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» защитник Неманья Видич сообщил, что завершил профессиональную карьеру.
«Пришло время повесить бутсы на гвоздь. Постоянные травмы, которые преследовали меня в последние годы, сыграли свою роль. Хочу поблагодарить всех партнёров по командам, за которые выступал, сотрудников клубов, а также болельщиков, которые поддерживали меня все эти годы», — приводит слова Видича официальный сайт «МЮ».
Последним клубом 34-летнего серба был миланский «Интер», контракт с которым он расторг в январе. Ранее Видич защищал цвета «Црвены Звезды» и московского «Спартака». В составе российского клуба серб выступал с 2004 по 2005 год и сыграл в 41 матче, забив 4 мяча. В январе 2006 года он перешёл в «МЮ», с которым пять раз становился чемпионом Англии, а в 2008 году выиграл Лигу чемпионов.
За сборную Сербии Видич в период с 2006 по 2011 год провёл 56 матчей и забил 2 гола.
Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о том, какие цели он ставит перед собой в нынешнем сезоне.
"Хочу выиграть чемпионат. А почему нет? Если победим во всех оставшихся матчах, то сумеем завоевать титул. Никто не говорит, что это легко, – на "Спартак" все всегда настраиваются по максимуму. Но ничего невозможного в таком сценарии тоже не вижу", – заявил Аленичев.