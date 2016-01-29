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    Аленичев: «Хочу выиграть чемпионат в этом сезоне»

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о том, какие цели он ставит перед собой в нынешнем сезоне.

    "Хочу выиграть чемпионат. А почему нет? Если победим во всех оставшихся матчах, то сумеем завоевать титул. Никто не говорит, что это легко, – на "Спартак" все всегда настраиваются по максимуму. Но ничего невозможного в таком сценарии тоже не вижу", – заявил Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.01.2016 01:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 января 2016, 15:32

      Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» защитник Неманья Видич сообщил, что завершил профессиональную карьеру.


      «Пришло время повесить бутсы на гвоздь. Постоянные травмы, которые преследовали меня в последние годы, сыграли свою роль. Хочу поблагодарить всех партнёров по командам, за которые выступал, сотрудников клубов, а также болельщиков, которые поддерживали меня все эти годы», — приводит слова Видича официальный сайт «МЮ».

      Последним клубом 34-летнего серба был миланский «Интер», контракт с которым он расторг в январе. Ранее Видич защищал цвета «Црвены Звезды» и московского «Спартака». В составе российского клуба серб выступал с 2004 по 2005 год и сыграл в 41 матче, забив 4 мяча. В январе 2006 года он перешёл в «МЮ», с которым пять раз становился чемпионом Англии, а в 2008 году выиграл Лигу чемпионов.

      За сборную Сербии Видич в период с 2006 по 2011 год провёл 56 матчей и забил 2 гола.

      -2
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 29 января 2016, 12:14

      Надо как Бердыев , молча , без нытья работать!

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 января 2016, 10:43

      И нам этого бы хотелось=но думаю это будет очень круто с первого прям года.

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 января 2016, 10:42

      Шутка! 6-7 место и то, если Карасев поможет.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > vgarakh 29 января 2016, 11:17

      карасев, это карманный свистун гинера)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 29 января 2016, 09:53

      да в этом сезоне хорошо бы за еврокубки зацепиться,летом усилиться и уже на будущий год какие то планы строить.пока надо игру поставить

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4828

      neveldomha 29 января 2016, 09:37

      Видимо Аленичев так и не захотел сам себе ответить на собственный вопрос - А почему нет? По той простой причине, что знает ответ. 4-е место - это максимум.

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 января 2016, 08:42

      конебомжи заныли...
      Да это и понятно. Кони сдулись окончательно, а зенит продолжает умирать.))

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      Рейтинг: +124

      biber ru 29 января 2016, 08:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хотелка то выросла, а с умишкой проблемки так и остались

      -9
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > biber ru 29 января 2016, 15:09

      идиот

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 29 января 2016, 06:16

      После Астаны море по колено)))

      2
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      Рейтинг: +238

      Громит 29 января 2016, 05:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Димка перепил видать..

      -8
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