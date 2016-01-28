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    «Манчестер Сити» теряет Де Брюйне

    Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне получил травму в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги с "Эвертоном" (3:1) и был унесен с поля на носилках.

    "Пока сложно сказать, что с Де Брюйне. Сейчас им занимаются врачи. Возможно, Кевин повредил медиальную связку колена. Завтра будет какая-то информация, но в любом случае это неприятная травма", - сказал главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини.

    Де Брюйне получил травму уже в компенсированное время матча, столкнувшись с защитником "Эвертона" Рамиро Мори. Если у бельгийца обнаружится повреждение связки колена, то он может пропустить несколько месяцев.

    Источник: BBC

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    28.01.2016 01:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +117

      Marchen 28 января 2016, 08:35

      здоровья!

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