Суарес: «Готов играть в Англии только за «Ливерпуль»

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес заявил, что в чемпионате Англии он готов выступать только за "Ливерпуль".

"Никогда нельзя на сто процентов сказать, где будешь выступать в будущем. Если я когда-нибудь вернусь в Англию, только буду играть только за "Ливерпуль", - сказал Суарес.

Напомним, что 29-летний Суарес перешел из "Ливерпуль" в "Барселону" летом 2014 года за 81 миллионов евро. В составе "Ливерпуля" форвард провел 133 матча, забил 82 гола и отдал 53 результативные передачи.