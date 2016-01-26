Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эду: «Дзюба не понял, что его воспитал Карпин»

    Бывший тренер "Спартака" по физподготовке Эду Домингес рассказал, что у бывшего наставника красно-белых Валерия Карпина были конфликты с нынешним форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.

    "Дзюба был другим. Ему не нужно было много бегать на своей позиции. И да, у него действительно были проблемы с Карпиным.

    В чeм? Бывает, что люди не подходят друг другу. Валера всегда требовал от Артeма большее. Артeм злился, сердился, считал, что к нему несправедливы. Но давайте вернeм время. Валера всегда хотел лучшего для Дзюбы, именно поэтому так строго к нему относился, подстeгивал. Я не удивлюсь, если нынешние успехи Дзюбы – это результат как раз той работы Карпина. Артeм вынужден был протестовать, доказывать, работать ещe лучше, возможно, назло – и сейчас он один из лучших форвардов в стране. Может, Дзюба этого до сих пор не понял, но именно Карпин его воспитал", — рассказал Домингес.

    Напомним, что Карпин и Дзюба вместе работали несколько лет назад в "Спартаке".

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2016 15:45
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 января 2016, 17:54

      Дуб он и в Африке дуб.Да еще и гнилье предатель.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6876

      sochi-2013 26 января 2016, 17:07

      В Ростове в него Калачев попадал, в Зените Халк,в сборной в него тоже попадают- может это он место выбирает, где в него попадают????

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 января 2016, 16:27

      посмотрим что Дзюба будет показывать без передач Халка...
      будет большая проблема , медленный он очень, в него надо попасть мячом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 января 2016, 16:24

      Он же дерево!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 16:14

      Артёмку воспитать невозможно, только обучить нескольким финтам. И всё!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 января 2016, 15:51

      Ага,значит Дзюба уже тогда считал что отличный игрок?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11