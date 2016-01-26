Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кашчелан покинул «Арсенал»

    Черногорский полузащитник Младен Кашчелан покинул тульский "Арсенал".

    "В моем договоре есть пункт (в контракте Кашчелана указано, что до 31 марта 2016 года он может его расторгнуть в случае предложения от другого клуба), которым я воспользовался. В ситуации с моим уходом каждый может судить по-своему, но не хочу открывать всех деталей. Скажу лишь, что задолженность клуба передо мной не на первом месте.

    Два с половиной года я играл от сердца за "Арсенал", увидел много любви в глазах болельщиков. Благодарю футболистов, главного тренера Дмитрия Аленичева и его помощников, наших медиков, пресс-службу, поваров и охранников на базе, водителя клубного автобуса, специалистов по уходу за газоном – всех тех, кто работал на результат и помог Туле впервые пробиться в премьер-лигу.

    Я принял трудное решение. Честно говоря, больше всего держали здесь болельщики. Считаю, что бренд "Арсенал" во многом их заслуга. В Туле не чувствовал себя иностранцем, я сохраню много хороших воспоминаний о годах, проведенных в тульском клубе", - сказал Кашчелан.

    32-летний Кашчелан выступал за "Арсенал" с 2013 года, провел за клуб 76 матчей и забил 1 гол. В 2014 году Кашчелан вместе с "Арсеналом" занял второе место в ФНЛ и вышел в премьер-лигу.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2016 15:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11