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    Шнуров пригласил Уткина на работу в группу «Ленинград»

    Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пригласил телевизионного комментатора Василия Уткина в свою группу.

    "Есть ли шансы, что я приглашу Уткина в "Ленинград"? Конечно. Чем он сможет там заниматься? Ну группа "Ленинград" и занятия – это антитеза. Например, Василий Уткин выходит и объявляет: "А сейчас Василий Уткин и группа "Ленинград". И уходит.

    Василий Уткин, я готов пригласить тебя в "Ленинград". Позвони мне, обсудим", – сказал Шнуров в эфире программы "КультТура".

    Напомним, что Уткин был выведен за штат "Матч ТВ". После этого комментатор объявил о поисках нового места работы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2016 12:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 26 января 2016, 15:15

      Все пойдут опять на НТВ+

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 января 2016, 15:01

      он бы еще Чердака с Орловым пригласил

      -3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 января 2016, 14:29

      Ахахах, будет сидеть на сцене на стуле, как некогда Барецкий.

      0
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      ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев > Aztec58 26 января 2016, 15:10

      Вот Барецкого бы хорошо на Матч тв. Всяко веселее, если он банки пивные зубами разрывать будет))))

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