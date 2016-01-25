Балотелли может вернуться в «Ливерпуль»

Нападающий "Ливерпуля" Марио Балотелли, который сейчас находится в аренде в "Милане" до конца сезона, может досрочно вернуться в свой клуб.

Итальянец слабо выступает в этом сезоне, и в руководстве "Милана" не заинтересованы в том, чтобы он играл за "россонери" до конца арендного соглашения.

"Вест Хэм" и "Вест Бромвич" также претендуют на игрока и рассчитывают подписать его до закрытия трансферного окна. Напомним, что Балотелли перешел в "Ливерпуль" в 2014-м году за 14 миллионов фунтов.