Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Балотелли может вернуться в «Ливерпуль»

    Нападающий "Ливерпуля" Марио Балотелли, который сейчас находится в аренде в "Милане" до конца сезона, может досрочно вернуться в свой клуб.

    Итальянец слабо выступает в этом сезоне, и в руководстве "Милана" не заинтересованы в том, чтобы он играл за "россонери" до конца арендного соглашения.

    "Вест Хэм" и "Вест Бромвич" также претендуют на игрока и рассчитывают подписать его до закрытия трансферного окна. Напомним, что Балотелли перешел в "Ливерпуль" в 2014-м году за 14 миллионов фунтов.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2016 15:29
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 25 января 2016, 18:55

      балотелли может завершить карьеру уже. ну или поехать в китай или сша

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      J|U3HU_PO3ETKY 25 января 2016, 16:36

      Эх... Сдулся...
      Может быть, Клопп ему пилюлей вставит и научит нормально играть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2339

      CSKA471 25 января 2016, 16:07

      Так и не раскрылся парень

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11