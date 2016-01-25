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  • Карасев: «Основное, что от нас требуют в УЕФА - это защищать игроков»

Карасев: «Основное, что от нас требуют в УЕФА - это защищать игроков»

25 января 2016, 11:45
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Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о критериях отбора для приглашения в элитную группу судей УЕФА.

«Основное, что от нас требуют: защищать игроков. Все моменты с прыжками, с шипами, с нанесением травм должны караться очень жестко. Можно не увидеть пенальти, но если ты что-то с травмой пропускаешь или вместо красной ошибочно даешь желтую, то шансы пойти выше равны нулю.

Также они смотрят, не боишься ли ты принимать непопулярные решения. Пример непопулярного решения: назначить пенальти на 92 минуте в условном матче «Спартак» – ЦСКА. То есть неважно, какая минута. Если пенальти был, его надо ставить независимо ни от чего.

А когда Коллина пришел в УЕФА в 2010-м, стали много уделять внимания визуальному восприятию судьи: английский язык, рост, вес, на каждых сборах меряют процент жира. В общем, критерии – все это вкупе. Плюс удача», - рассказал Карасев.

Напомним, что российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матчах Евро-2016.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Карасев Сергей
Комментарии (1)
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Карасев: «Основное, что от нас требуют в УЕФА - это свистеть в пользу цска и зенита»
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