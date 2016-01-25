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    «Челси» арендует Пато до конца сезона

    Форвард "Коринтианса" Алешандре Пато может пополнить ряды лондонского «Челси». Учитывая высокую заработную плату футболиста, бразильская сторона готова отпустить 26-летнего игрока в Европу.

    В Лондоне рассматривают возможность взять бывшего футболиста «Милана» в аренду до конца сезона с последующим выкупом. Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Пато в 33 матчах чемпионата Бразилии отметился десятью забитыми голами. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость бразильца оценивается в 11 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    25.01.2016 06:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 25 января 2016, 08:16

      Чесли нужны нападающие. Вчера буквально смотрел матч Арсенал-Челси, игра конечно не акти но все же потихоньку все налаживается,но тут на поле появляется Реми и тут просто человек забывает на каком он играет уровне постоянно теряет мяч, как будто делает клубу одолжения выйдя на замену очень в нем разочеровался вчера, та что Челси нужно усиление в атаке, а так еще бы хорошего защитника приобрести не мешало, а то Арсенал вчера вскрывал оборону очень легко!

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      Рейтинг: +62

      jinhae > evgeniykaras 25 января 2016, 21:16

      реми медленный + понимает что его дни в челси сочтены.нужен техничный и быстрый нап типа агуэро, бакки

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