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    «Ливерпуль» готов заплатить 20 миллионов за тер Штегена

    "Ливерпуль", заинтересованный в приобретении голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, подготовил новое предложение для каталонского клуба. Теперь мерсисайдцы готовы расстаться с суммой в 20 миллионов евро ради покупки немца, что почти в два раза превышает предложенную ранее. Напомним, что сине-гранатовых не устроили 10,8 миллиона фунтов, которые красные были готовы заплатить изначально.

    В текущем сезоне тер Штеген 21 раз не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности в 15-ти поединках.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.01.2016 22:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -130

      калач 25 января 2016, 10:27

      если хотят с пол поля пропускать то путь заберают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 25 января 2016, 07:25

      Тот кто его подпишет явно не проиграет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      SekatoR 25 января 2016, 01:04

      Даааа, главное не Миньоле

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 января 2016, 22:53

      Хорошо приобретение будет

      0
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