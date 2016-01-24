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    Вальдес продолжит карьеру в бельгийском «Стандарде»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Виктор Вальдес вторую половину этого сезона проведет в бельгийском «Стандарде». Льежский клуб сумел договориться с англичанами об аренде испанского стража ворот. В ближайшее время 34-летний вратарь должен будет пройти в Бельгии медицинское обследование, после чего сможет присоединиться к своему новому клубу.

    В текущем сезоне Вальдес ни разу не выходил на поле в составе «Манчестер Юнайтед». Напомним, ранее главный тренер манкунианцев Луи ван Гаал заявил, что не будет предоставлять игровую практику испанцу, так как философия игрока не совпадает с философией тренерского штаба команды.

    Источник: ФК «Стандард»

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    24.01.2016 15:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Владимир_Николаев 24 января 2016, 19:53

      Луи ван Гаал заявил, что не будет предоставлять игровую практику испанцу, так как философия игрока не совпадает с философией тренерского штаба команды. ... Что за хрень он несёт ?!?! какая еще философия для голкипера ?? разве он не должен просто тащить удары??

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    • ...
      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 24 января 2016, 16:11

      Всё докатился...

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