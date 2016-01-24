Вальдес продолжит карьеру в бельгийском «Стандарде»

Луи ван Гаал заявил, что не будет предоставлять игровую практику испанцу, так как философия игрока не совпадает с философией тренерского штаба команды. ... Что за хрень он несёт ?!?! какая еще философия для голкипера ?? разве он не должен просто тащить удары??
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Виктор Вальдес вторую половину этого сезона проведет в бельгийском «Стандарде». Льежский клуб сумел договориться с англичанами об аренде испанского стража ворот. В ближайшее время 34-летний вратарь должен будет пройти в Бельгии медицинское обследование, после чего сможет присоединиться к своему новому клубу.
В текущем сезоне Вальдес ни разу не выходил на поле в составе «Манчестер Юнайтед». Напомним, ранее главный тренер манкунианцев Луи ван Гаал заявил, что не будет предоставлять игровую практику испанцу, так как философия игрока не совпадает с философией тренерского штаба команды.