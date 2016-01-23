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    Ван Гаал: «Дармиан плевал кровью и сейчас находится в больнице»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал рассказал о состоянии защитника Маттео Дармиана после матча 23-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (0:1). Футболист был заменен на 60-й минуте.

    "Дармиан в больнице, он плевал кровью. Кажется, проблемы с ребром и грудной клеткой, но точно я не могу сказать, нужно подождать. Это было не очень приятное зрелище для игроков. Зато я могу сказать, что это наш пятый травмированный защитник. Мне придется заняться тем, что я делаю каждую неделю – принять решение, чтобы решить проблему", – сказал ван Гаал.

    Источник: Football Italia

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    23.01.2016 22:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 23 января 2016, 23:11

      Здоровья. ЛВГ прими решение и подай в отставку уже!Игра МЮ сейчас самая скучная и блеклая!Сколько можно мучить болел своих,люди скоро на стадион перестанут ходить и даже самые преданные болельщики не в силах терпеть такое!

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 января 2016, 22:58

      Здоровья парню.

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