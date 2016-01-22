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    «Лестер» подписал игрока сборной Ганы

    Полузащитник "Копенгагена" и сборной Ганы Даниэль Амарти стал игроком "Лестера".

    Футболист прибыл в Англию на этой неделе, чтобы пройти медосмотр и уладить детали личного контракта, который рассчитан на четыре с половиной года. Ранее клубы договорились о сделке, сумма которой не разглашается.

    "По всей Европе люди говорят о "Лестере", и все знают, как хорошо клуб выступает в АПЛ. Команда показывает восхитительный атакующий футбол, и я хочу быть его частью", – прокомментировал Амарти свой трансфер.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    22.01.2016 20:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 23 января 2016, 06:59

      Ну удачи. .

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 23 января 2016, 01:51

      Лестр сейчас очень даже хорош,но не думаю,что после ухода лидиров(разберут как Саутгеммптон)клуб будет и дальше показывать такой футбол.Раньери нужно держать обееми руками.Удачи команде и победы в Премьер лиге.

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      Рейтинг: -130

      калач 22 января 2016, 21:20

      чето не похож на Даниэля

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