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    Месси: «Никогда не сыграю за другой европейский клуб, кроме «Барселоны»

    Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что он не планирует переходить в другой европейский клуб, но может вернуться в Аргентину.

    "Я всегда говорил, что "Барселона" является моим домом, и что я хочу завершить здесь карьеру. Я никогда не сыграю за другой европейский клуб, кроме "Барселоны". Но мне было бы интересно поиграть в чемпионате Аргентины. Впрочем, я не сомневаюсь, что хочу оставаться в "Барселоне", – сказал Месси.

    Напомним, что 28-летний Месси выступает за "Барселону" с 2004 года, провел за клуб 505 матчей и забил 431 гол. Ориентировочная стоимость Месси составляет 120 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года.

    Источник: Goal.com

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    21.01.2016 00:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 21 января 2016, 09:32

      Никогда не говори никогда!

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