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    «Вердер» объявил о переходе Кляйнхайзлера

    Венгерский полузащитник "Видеотона" Ласло Кляйнхайзлер перешел в "Вердер".

    Сумма трансфера составила 300 тысяч евро. Хавбек успешно прошел медицинское обследование и подписал с немецким клубом контракт до лета 2019 года.

    21-летний Кляйнхайзлер выступал за "Видеотон" с 2013 года, провел за клуб 42 матча и забил 5 голов. За сборную Венгрии сыграл 2 матча.

    Стоит отметить, что Кляйнхайзлер отличился в своем дебютном поединке за сборную Венгрии в стыковом матче Евро-2016 против сборной Норвегии (1:0).

    Источник: ФК «Вердер»

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    20.01.2016 21:47
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