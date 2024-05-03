Стала известна позиция «Баварии» по возможному возвращению Флика

«Бавария» пока не контактировала с 59-летним Хансом-Дитером Фликом по возможному назначению главным тренером мюнхенского клуба. Руководство мюнхенцев не уверено, что специалист подойдет для планируемой перестройки команды.

Также репутация тренера немного пошатнулась после того, как сборная Германии под его руководством не смогла выйти из группы на ЧМ-2022.

При этом многие болельщики «Баварии» считают Флика очевидной кандидатурой на пост главного тренера после отказа Ральфа Рангника возглавить команду.