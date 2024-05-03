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    • Стала известна позиция «Баварии» по возможному возвращению Флика

    Стала известна позиция «Баварии» по возможному возвращению Флика

    «Бавария» пока не контактировала с 59-летним Хансом-Дитером Фликом по возможному назначению главным тренером мюнхенского клуба. Руководство мюнхенцев не уверено, что специалист подойдет для планируемой перестройки команды.

    Также репутация тренера немного пошатнулась после того, как сборная Германии под его руководством не смогла выйти из группы на ЧМ-2022.

    При этом многие болельщики «Баварии» считают Флика очевидной кандидатурой на пост главного тренера после отказа Ральфа Рангника возглавить команду.

    • Флик возглавлял мюнхенцев с ноября 2019-го по июнь 2021 года.
    • Он должен был готовить сборную Германии к домашнему Евро, но после ряда неудач в товарищеских матчах оставил пост главного тренера национальной команды в сентябре прошлого года.
    • Нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель уйдет из команды по завершении сезона.

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    Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X

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    03.05.2024 12:07
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    Комментарии (2)
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    BlackMurder
    1714734387
    Ну руководству Баварии виднее, дибилы *****
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1714748946
    Было бы здорово... Правильно о полёте стаи гусей Флик рассказывал игрокам Бундестим на Мундиале...
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