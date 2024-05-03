В «Баварии» сомневаются в кандидатуре Зидана

«Бавария» рассматривает различных кандидатов на пост главного тренера после отказа возглавить команду Ральфа Рангника.
Клуб пока не контактировал с бывшим главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом. В «Баварии» сомневаются во французе из-за того, что он не владеет немецким языком и не очень хорошо разговаривает на английском.
Также Зидана не считают гуру тактики и тем, кто будет готов возглавить процесс перестройки команды.
- Нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет клуб по завершении сезона.
- Зидан не тренировал с мая 2021 года, когда покинул «Реал».
- Мадридский клуб под его руководством трижды выигрывал Лигу чемпионов в 2016–2018 годах.