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    В «Баварии» сомневаются в кандидатуре Зидана

    «Бавария» рассматривает различных кандидатов на пост главного тренера после отказа возглавить команду Ральфа Рангника.

    Клуб пока не контактировал с бывшим главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом. В «Баварии» сомневаются во французе из-за того, что он не владеет немецким языком и не очень хорошо разговаривает на английском.

    Также Зидана не считают гуру тактики и тем, кто будет готов возглавить процесс перестройки команды.

    • Нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет клуб по завершении сезона.
    • Зидан не тренировал с мая 2021 года, когда покинул «Реал».
    • Мадридский клуб под его руководством трижды выигрывал Лигу чемпионов в 2016–2018 годах.

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    Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X

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    03.05.2024 09:16
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    Комментарии (2)
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    BlackMurder
    1714734556
    Это учитывая ,что переводчиков нету и игроки с Франции не знают французкий
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    BlackMurder
    1714734586
    Как же он реал тренировал если испанский не знает и в Италии играл?
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