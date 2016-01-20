«Ливерпуль» – «Эксетер». Онлайн-трансляция

Сегодня в матче 1/32 финала Кубка Англии сыграют «Ливерпуль» и «Эксетер». Первая встреча между командами проходила в упорной борьбе и завершилась со счетом 2:2.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Эксетер». Начало в 23:00, не пропустите!