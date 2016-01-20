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    Ван Гаал согласился покинуть «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал согласился покинуть клуб в конце сезона, сообщает Daily Mirror.

    Несмотря на то, что его контракт "красными дьяволами" действует до лета 2017 года, голландец готов расторгнуть его раньше. Причиной такого решения журналисты считают семейные проблемы.

    Напомним, что в последние месяцы в Англии постоянно говорят на тему возможной отставки ван Гаала в связи с неудовлетворительными результатами команды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2016 06:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 21 января 2016, 23:40

      увольнять его может и стоит...только вот что удивляет...когда команда стабильно проигрывала-а тренера никто не менял).....а как только стали выигрывать...надо срочно уволить))...или ждали когда жозе освободится..))

      0
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      Рейтинг: +110

      Baich 21 января 2016, 17:26

      Пока Гаааааааал

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 20 января 2016, 21:19

      Главное - Жозе не упустить!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Genri 100 20 января 2016, 15:52

      я поражаюсь,сколько можно мусолить эту новость,кто его только не увольнял,а он всё равно на посту)))

      0
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 20 января 2016, 15:03

      Ну да,он считал МЮ семьёй видимо,оттого и семейные проблемы.))

      4
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 20 января 2016, 13:44

      Какие ещё семейные дела,он полностью провалился с МЮ!Вообще его давно надо было убрать,а не в конце сезона!

      3
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 20 января 2016, 13:23

      "Семейные?"

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