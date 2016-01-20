Ван Гаал согласился покинуть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал согласился покинуть клуб в конце сезона, сообщает Daily Mirror.

Несмотря на то, что его контракт "красными дьяволами" действует до лета 2017 года, голландец готов расторгнуть его раньше. Причиной такого решения журналисты считают семейные проблемы.

Напомним, что в последние месяцы в Англии постоянно говорят на тему возможной отставки ван Гаала в связи с неудовлетворительными результатами команды.