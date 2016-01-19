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    Пезейру – новый главный тренер «Порту»

    Жозе Пезейру назначен новым главным тренером "Порту".

    Сообщается, что контракт португальского специалиста с клубом рассчитан на полтора года и включает в себя пункт о возможном продлении сотрудничества.

    В своей карьере Пезейру возглавлял такие клубы, как "Брага", "Панатинаикос", "Рапид" из Бухареста, а также входил в тренерский штаб "Реала" в сезоне-2003/04. Последним местом работы Пезейру был "Аль-Ахли".

    Кроме того, специалист был главным тренером сборной Саудовской Аравии.

    Источник: ФК «Порту»

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    19.01.2016 23:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 20 января 2016, 04:18

      Что за наХ!!!Взяли кого то...Человек-невидимка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 20 января 2016, 00:57

      Лучше бы Кучука взяли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 января 2016, 00:33

      До лета)

      0
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