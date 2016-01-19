Пезейру – новый главный тренер «Порту»

Жозе Пезейру назначен новым главным тренером "Порту".

Сообщается, что контракт португальского специалиста с клубом рассчитан на полтора года и включает в себя пункт о возможном продлении сотрудничества.

В своей карьере Пезейру возглавлял такие клубы, как "Брага", "Панатинаикос", "Рапид" из Бухареста, а также входил в тренерский штаб "Реала" в сезоне-2003/04. Последним местом работы Пезейру был "Аль-Ахли".

Кроме того, специалист был главным тренером сборной Саудовской Аравии.