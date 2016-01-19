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    Бускетс: «Пусть меня нет в символической сборной года, зато мы выиграли пять титулов»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал то обстоятельство, что он не был включен в символическую сборную 2015 года по версии ФИФА.

    «Главное, что мы выиграли пять титулов. Участники голосования не выбрали меня, но те, кто попал в эту сборную не хуже, чем я», – сказал Бускетс.

    Также футболист ответил на вопрос об отношениях с мадридской прессой.

    «Хотелось бы, чтобы все происходило более мирно, но это тяжело. Мы можем только делать свою работу – хорошо играть и завоевывать трофеи».

    Кроме того, Бускетс заявил, что не пользуются социальными сетями.

    «Не вижу нужды в этом. Сейчас у меня нет аккаунтов в соцсетях, я подумаю об этом. Но это сложно, ведь нужно знать, как ими пользоваться».

    Источник: Twitter

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    19.01.2016 22:05
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      anacarp 20 января 2016, 09:26

      ну и пофиг на тебя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 января 2016, 22:18

      Хорошо ответил, респект ему!

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