«Ювентус» отказался отпускать Дзадзу в «Вольфсбург»

Нападающий "Ювентуса" Симоне Дзадза не перейдет в "Вольфсбург".

Немецкий клуб проявлял большой интерес к форварду, но "Ювентус" отказался его продавать. Таким образом, Дзадза останется в "Ювентусе", несмотря на свое желание сменить клуб, чтобы получать регулярную игровую практику.

В нынешнем сезоне 24-летний Дзадза провел 12 матчей за "Ювентус" во всех турнирах и забил 6 голов.