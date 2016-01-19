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    «Ювентус» отказался отпускать Дзадзу в «Вольфсбург»

    Нападающий "Ювентуса" Симоне Дзадза не перейдет в "Вольфсбург".

    Немецкий клуб проявлял большой интерес к форварду, но "Ювентус" отказался его продавать. Таким образом, Дзадза останется в "Ювентусе", несмотря на свое желание сменить клуб, чтобы получать регулярную игровую практику.

    В нынешнем сезоне 24-летний Дзадза провел 12 матчей за "Ювентус" во всех турнирах и забил 6 голов.

    Источник: Football Italia

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    19.01.2016 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 19 января 2016, 19:08

      Лысый в порядке! Отпускать нельзя, разве что в краткосрочную аренду. Что по мне, так звезда растёт! Левая у него в порядке! Да и позицию чувствует.

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 19 января 2016, 18:34

      Это когда, товарищи админы, Дзадза желал сменить клуб? Наоборот он неоднократно заявлял, что хочет остаться в Ювентусе.

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