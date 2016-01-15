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    Неймар стал новой приоритетной целью «ПСЖ» на трансферном рынке

    Нападающий «Барселоны» Неймар стал главной трансферной целью «ПСЖ». После того как мадридский «Реал» получил запрет от ФИФА на покупку новых футболистов, сделка по переходу в стан парижан форварда «сливочных» Криштиану Роналду оказалась под угрозой срыва, и руководство французского клуба переключило свой интерес на бразильского вингера каталонского клуба.

    Сообщается, что альтернативой Роналду также могут стать нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, хавбек дортмундской "Борусиии" Марко Ройс, форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро или полузащитник "Челси" Эден Азар.

    Источник: Goal.com

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    15.01.2016 13:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Bacelona champion 15 января 2016, 20:24

      Продайте Ибрагимовича , и в этом же сезоне выиграете Лигу Чемпионов!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Nark0z 15 января 2016, 13:25

      Ой да что там делать в этой лягушандии...

      0
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