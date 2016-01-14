Нападающий «Сельты» Нолито продолжит карьеру в «Барселоне». До конца текущего сезона игрок будет выступать за «блауграна» на правах аренды, а летом будет полностью выкуплен каталонским клубом.

В прессе уже не раз появлялась информация о желании наставника «Барселоны» Луиса Энрике видеть Нолито в составе сине-гранатовых. В нынешнем чемпионате Испании форвард сыграл 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных паса.