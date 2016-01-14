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    Нолито продолжит карьеру в «Барселоне»

    Нападающий «Сельты» Нолито продолжит карьеру в «Барселоне». До конца текущего сезона игрок будет выступать за «блауграна» на правах аренды, а летом будет полностью выкуплен каталонским клубом.

    В прессе уже не раз появлялась информация о желании наставника «Барселоны» Луиса Энрике видеть Нолито в составе сине-гранатовых. В нынешнем чемпионате Испании форвард сыграл 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных паса.

    Источник: Sport.es

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    14.01.2016 07:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      Дмитрий Савенков 14 января 2016, 10:00

      Не думал что у 30-летних футболистов есть шанс перейти в Барселону

      1
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      Рейтинг: +25

      mellanxollik 14 января 2016, 08:53

      а где он играть то будет? вместо суареса?

      2
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > mellanxollik 14 января 2016, 13:10

      Он будет сидеть на скамейке и выходить на 87 минуте пару раз в месяц

      1
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