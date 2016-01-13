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    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 40 миллионов за 16-летнего итальянца

    «Манчестер Юнайтед» готовит настоящую трансферную «бомбу». Как сообщает источник, «красные дьяволы» намерены заплатить 40 миллионов евро за 16-летнего голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумма.

    Руководство «манкунианцев» рассматривает кандидатуру талантливого итальянца на случай ухода своего основного вратаря испанца Давида де Хеа.

    Несмотря на столь юный возраст, Доннарумма является основным голкипером миланского клуба. В нынешнем сезоне он сыграл в 11-ти матчах Серии А, пропустив в них девять голов.

    Источник: Sportmediaset

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    13.01.2016 11:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +536

      dolf666 14 января 2016, 13:45

      ЛВГ прекращай уже, лучше бы сделал так чтоб Де Хеа не хотел уходить даже в Реал. Реал то за Давида со скрипом 30 предлагал, а он не пойми кого неглядя покупает за столько же

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 13 января 2016, 17:15

      Длинный неуклюжий мешок! Ван Галь деньги отмывает чтоль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 января 2016, 14:00

      Сильный вратарь, на вид ему кстати 16 лет никак не дать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      18JG 13 января 2016, 11:51

      Маразм крепчает у "МЮ") Давайте лучше 140.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1608

      кто там 13 января 2016, 11:51

      ахахах. мешок позорный :D

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      satybaldyev_sergey 13 января 2016, 11:46

      многовато пропустил парень...

      0
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      Рейтинг: +206

      skipushkach > satybaldyev_sergey 13 января 2016, 12:54

      Если бы не он,Милан на много больше пропустил бы,но 40 миллионов реально перебор

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 января 2016, 11:46

      Тренера сначала поменяют пусть

      0
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