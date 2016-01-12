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    Агент посоветовал СМИ сочинять новости про Кокорина самостоятельно

    Агент нападающего "Динамо" Александра Кокорина Кирилл Логинов недоволен тем, как СМИ освещают вопрос о будущем его клиента.

    – Кирилл, интересен ли все–таки Александру вариант с зарубежным клубом?

    – Мне нечего вам сказать. Сочиняйте без меня свои басни. Можете так и написать: рекомендую вам сочинять без меня самостоятельно. Откуда вы берете всякую чушь?

    – ТАСС сообщает, что Кокорин отказался продлевать соглашение с "Динамо" и имеет предложение от "Зенита".

    – Да пишут такие же, как и вы.

    – ТАСС уполномочен заявить.

    – Это хороший советский фильм был. Путаете с какой–то там… Не знаю, кому оно сейчас принадлежит, это агентство.

    – Государству.

    – Значит, там некомпетентные люди. Те, кто эту информацию публикует. Ровно такие же, как у вас.

    – А какую мы информацию непроверенную публикуем?

    – Про "Арсенал". Еще в августе вам сказал, что вероятность перехода равно нулю. Вы полгода с упертостью, достойной лучшего применения, пытались эту историю всячески напечатать. Понимаю, что вам хочется продавать газету. Но я не имею к этому отношения. И Александр не хочет иметь отношения.

    – А к "Зениту" вы хотите иметь отношение?

    – И к "Зениту" – то же самое. Вы хотите много знать.

    – Это правда.

    – Я вам говорю правду, а вы выносите мне мозг. Вот то, что могу сказать – говорю. Но, заметьте, я не вру никогда. И читать ваше вранье регулярно порядком надоело.

    – А что было враньем? Про интерес "Арсенала"?

    – Вы пишите о событиях, которые не имеют места. Про интересы "Спартака" еще какие–то… Искажаете, что я вам говорю.

    – Про интерес "Спартака" писал Нобель Арустамян. А у него хорошие информаторы. И потом, что мы искажаем? Конкретнее.

    – Давайте вы мне перестанете звонить и мы перестанем общаться. И это будет лучший вариант. Договорились?

    – Договорились.

    – Спасибо.

    – До свидания.

    – До свидания.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.01.2016 21:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 12 января 2016, 23:47

      Кокорин вообще не имеет отношения к футболу.А у агента гонору как у японского городового...Олень.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 января 2016, 21:43

      Статья "ни о чем"!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 12 января 2016, 21:37

      Че такой охеревший? Попроще надо с людьми разговаривать.

      2
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