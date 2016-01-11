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    Сергей Ребров: «Уходы Кравца и Бельханда – это нормальный футбольный процесс»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров считает, что в уходе Артем Кравца и Юнеса Бельханда нет ничего экстраординарного.

    «Такова футбольная жизнь, это абсолютно нормальный процесс. В серьезной команде, ставящей перед собой максимальные задачи, должна быть серьезная конкуренция, и если кто-то из футболистов ее не выдерживает, то он вправе подойти к тренеру, к президенту и сказать об этом. Я хочу работать с игроками, которые полны желания конкурировать за место в основном составе. В «Динамо» таких исполнителей достаточно, и не надо придумывать никаких конфликтов — каждый человек вправе сам решать свою судьбу.

    Я пожелал удачи и Артему Кравцу, и Юнесу Бельханда, которые уходят в аренду, чтобы доказать все то, что они хотят. Мы непременно будем за ними следить», - цитирует Реброва «Террикон».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2016 10:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 11 января 2016, 16:32

      Это нормально когда команда в середине таблицы и пытается за нее удержаться. Попробовать подзаработать или обновить состав, а не когда идет борьба за 1 место в чемпионате и кубке. Ребров не дурак, конечно. Как бы Гусев не молодой уже, его на замену только и выпускать, а вот с Бельхандой непонятно. Ждем трансферов добротных от Динамо.

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