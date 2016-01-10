«Сельта» - «Атлетико». Онлайн-трансляция

В поединке 19-го тура чемпионата Испании «Сельта» сегодня на своем поле встречается с «Атлетико». Команда из Виго закрепилась в еврокубковой зоне, в то время, как «матрасники» ведут отчаянную борьбу за лидерство с «Барселоной», уступая ей лишь одно очко. Матч обещает быть зрелищным и интересным!

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Сельта" - "Атлетико". Начало в 22:30, не пропустите!