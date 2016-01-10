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    Зидан: «Я просил Бэйла атаковать, когда мяч у нас, и защищаться, когда его нет»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу в матче 19-го тура Примеры против «Депортиво» (5:0).

    «Это был долгий день, но я очень счастлив. Мы должны продолжать, это только начало. Забить «Депортиво» пять мячей непросто, и я доволен тем отношением к делу, которое игроки продемонстрировали на поле и вне его. Идея проста: играть хорошо и выигрывать матчи», – сказал Зидан.

    Также наставник мадридцев рассказал о том, чего он просил от игроков.

    «Бэйла и всех остальных я просил об одном и том же: атаковать, когда мяч у нас, и защищаться, когда его нет. Бэйл был хорош. Игрой Криштиану я тоже доволен. Он, как и вся команда, думает только о победе».

    Источник: Twitter

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    10.01.2016 01:19
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