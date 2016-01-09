«Реал» - «Депортиво». Онлайн-трансляция

Первый матч "Реала" под руководством Зинедина Зидана привлечет внимание всего футбольного мира. У легендарного футболиста нет времени на раскачку, терять очки "королевскому клубу" никак нельзя, ведь третье место не может удовлетворить амбиции руководства клуба.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Реал" - "Депортиво". Начало в 22:30, не пропустите!