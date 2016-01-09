Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Клопп: «Критикуйте меня и оставьте в покое игроков»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп взял на себя ответственность за ничью в выездном матче Кубка Англии против «Эксетер Сити» (2:2).

    «Если вы хотите критиковать кого-нибудь, то критикуйте меня, а игроков оставьте в покое, они сделали все возможное. Это ответственность всех тренеров «Ливерпуля», а не игроков. У нас впереди матчи против «Арсенала» и «МЮ», поэтому мы вынуждены были играть молодыми игроками.

    Не могут поверить, что у нас будет еще одна игра, я разочарован, что мы не победили, ведь мы имели достаточно шансов», – сказал Клопп.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2016 08:38
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sir_Alex
    1452319987
    Проверил в деле молодёжь, имеет право
    Ответить
    Parham
    1452333826
    ООоооойййй, да ладно!!!! Столько зайчиков убиваете, да ещё и помогаете( ещё один матч, билеты, аудитория, бабло за теле права, так ещё и скромненькому клубу поможете финансово)!!!
    Ответить
    ologreds
    1694996452
    numo454244
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+