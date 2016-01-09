Клопп: «Критикуйте меня и оставьте в покое игроков»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп взял на себя ответственность за ничью в выездном матче Кубка Англии против «Эксетер Сити» (2:2).

«Если вы хотите критиковать кого-нибудь, то критикуйте меня, а игроков оставьте в покое, они сделали все возможное. Это ответственность всех тренеров «Ливерпуля», а не игроков. У нас впереди матчи против «Арсенала» и «МЮ», поэтому мы вынуждены были играть молодыми игроками.

Не могут поверить, что у нас будет еще одна игра, я разочарован, что мы не победили, ведь мы имели достаточно шансов», – сказал Клопп.