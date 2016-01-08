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    Гетце ответит «Ливерпулю» только после разговора с Анчелотти

    Полузащитник «Баварии» Марио Гетце, которого активно пытается заполучить «Ливерпуль», не спешит с принятием решения о своем будущем. Контракт хавбека с мюнхенским клубом заканчивается в 2017 году. Футболист не исключает вариант перехода в стан мерсисайдсев, возглавляемых Юргеном Клоппом, с которым Гетце работал в дортмундской «Боруссии», но также хочет знать какие планы на его счет у будущего главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.

    «У меня контракт с клубом до 2017 года, но очень важно то, что думает обо мне новый главный тренер. Решающим фактором будет то, что именно планирует новый наставник и вхожу ли я в его планы. Все зависит от этого», - сообщил Гетце.

    Источник: Goal.com

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    08.01.2016 21:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 января 2016, 23:40

      Карло скажет что будет играть,а потом лавка,и жди следующего окна

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