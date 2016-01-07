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    Феррара: «Вряд ли Зидан будет учить Роналду забивать голы, а Рамоса – бороться за мяч»

    Бывший защитник "Ювентуса" Чиро Феррара считает, что для нового главного тренера "Реала" Зинедина Зидана первой задачей должно являться завоевание признания у игроков.

    "В "Реале" к Зидану с уважением относятся как к великому футболисту, однако он должен доказать, что у него есть тренерский талант. Сначала ему нужно завоевать признание игроков, а затем постепенно внедрять свои идеи и взгляды. Не думаю, что он будет учить Роналду забивать голы, а Рамоса – бороться за мяч. Они это сами прекрасно умеют. Задача Зидана – сделать свою команду еще сильнее", – рассказал Феррара.

    Источник: Euro-football.ru

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    07.01.2016 07:22
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