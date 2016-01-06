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    Первой покупкой Зидана в «Реале» может стать Гомес

    Нападающий «Фиорентины» Марио Гомес, который выступает на правах аренды за «Бешикташ», может перейти в «Реал» этой зимой.

    Сообщается, что именно приобретение Гомеса может стать первым трансфером после того, как «Реал» возглавил Зинедин Зидан. Гомес рассматривается в качестве замены Бензема в случае ожидаемого глобального изменения состава мадридского клуба.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что летом «Реал» покинут девять игроков.

    В нынешнем сезоне Гомес провел за "Бешикташ" 22 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал три результативных передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 11,5 миллиона евро.

    Источник: Football Espana

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    06.01.2016 20:24
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