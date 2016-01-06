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    Гвардиола хочет работать с Месси в «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола, который летом, вероятно, возглавит «Манчестер Сити», хочет видеть в своей новой команде нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    Daily Express сообщает, что приобретение Месси является одним из условий, которые Гвардиола поставил перед руководством английского клуба. По информации источника, специалист считает Месси тем игроком, который сможет вывести «Манчестер Сити» на более высокий уровень.

    Напомним, недавно испанец заявил, что покидает «Баварию», потому что хочет работать в АПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2016 19:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +421

      LMI 6 января 2016, 23:58

      Испания не Англия - это совершенно точно, поэтому, как говорится - будем посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 6 января 2016, 22:04

      Без Месси слабо?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > FRZZ 9 января 2016, 17:41

      c Месси боитесь ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      AlexLipie 6 января 2016, 21:44

      сломают если он в АПЛ сунется

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 6 января 2016, 20:15

      ШМЕСИИ сломают как и кальмара в первом туре АПЛ! это не дет сад

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 6 января 2016, 19:49

      Гвардиола не дурак. Понял, что в Англии не потянет. Это не чемп Испании, где один конкурент и не чемп Германии, где их вообще нет. С Месси в команде, шансов у него больше не опозориться!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 6 января 2016, 19:29

      Интересно, а сможет ли Месси вообще играть в Англии, тем более без Барселоны?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Димон Алма-Ата 9 января 2016, 17:42

      Без Андреса

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 января 2016, 19:22

      Ну Месси любую команду вытянет.

      3
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