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    Цена Драговича отпугнула «Лестер»

    «Лестер», который проявлял интерес к защитнику киевского «Динамо» Александру Драговичу, вынужден отказаться от этого трансфера из-за слишком высокой цены.

    Сообщается, что изначально киевляне хотели получить за своего футболиста 21,9 миллиона евро, после чего подняли цену до 33-х миллионов. «Лестер» же был готов заплатить за Драговича только 16 миллионов.

    Ранее появлялась информация о том, что в услугах игрока заинтересован главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери. Кроме того, Драговичем интересуется «Интер».

    Источник: Daily Mail

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    05.01.2016 22:37
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