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    Уткин: «Перес швырнул Зидана в самое пекло»

    Известный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о назначении на пост главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.

    "Зидана «Реал» швырнул в самое пекло. Это не было расчетом, это было капризом старикана Флорентино, который продолжает думать, что от одного его решения мир может завращаться в другую сторону.

    А Зидан ведь хочет быть тренером. Он идет к этому поступательно, не опираясь на имя, по правильным ступенькам – работая, например, с дублем. Он не заслужил броска на амбразуру, которая возникла из-за двух импульсивных решений одного всевластного человека.

    Я очень хочу увидеть тренера Зидана, как счастлив был увидеть тренера Круиффа. Это слишком уникально, чтобы этого не хотеть. Даже северное сияние увидеть проще – поезжай за Полярный круг да смотри в небо в правильный сезон", – рассказал Уткин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.01.2016 14:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +210

      castromen 5 января 2016, 16:04

      Уткин в этом вопросе вызывает положительный отклик.Хотя в травлле Рубина принимал самое активное участие.....а.

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