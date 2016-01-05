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    После снятия запрета ФИФА «Барселона» заявила 77 футболистов

    «Барселона» заявила 77 игроков различных возрастов в заявки своих команд после того, как истек запрет ФИФА на регистрацию новичков. В числе прочих также были добавлены два игрока за основную команду – полузащитники Алейш Видаль и Арда Туран.

    Из других новичков стоит отметить Даниэля Гудьонсена – сына знаменитого исландского нападающего Эйдура Гудьонсена.

    Напомним, ФИФА наложила на «Барселону» запрет на регистрацию новых игроков из-за нарушений, которые были допущены каталонским клубом при трансферах несовершеннолетних футболистов.

    Источник: Mundodeportivo

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    05.01.2016 06:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 5 января 2016, 09:38

      Они их че там консервируют?!

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