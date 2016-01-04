Лаборде: «Краснодар» работает над тем, чтобы стать одним из крупнейших клубов Европы»

Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде подвел итоги 2015 года и поделился планами клуба на будущее.

«Год выдался хорошим. Мы финишировали в четверке и вышли из группы в Лиге Европы. Выход в плей-офф второго по значимости клубного турнира континента – это важное достижение, и сейчас нам нужно думать о том, чего мы можем добиться в будущем. «Краснодар» хорошо показал себя в России, и теперь руководство клуба работает над тем, чтобы через несколько лет он стал одним из крупнейших в Европе», – приводит слова Лаборде El Universal.