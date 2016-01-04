Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лаборде: «Краснодар» работает над тем, чтобы стать одним из крупнейших клубов Европы»

    Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде подвел итоги 2015 года и поделился планами клуба на будущее.

    «Год выдался хорошим. Мы финишировали в четверке и вышли из группы в Лиге Европы. Выход в плей-офф второго по значимости клубного турнира континента – это важное достижение, и сейчас нам нужно думать о том, чего мы можем добиться в будущем. «Краснодар» хорошо показал себя в России, и теперь руководство клуба работает над тем, чтобы через несколько лет он стал одним из крупнейших в Европе», – приводит слова Лаборде El Universal.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2016 23:18
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 5 января 2016, 08:38

      Краснодару повезло с Галицким...Таких как он в России очень-очень мало...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 4 января 2016, 23:40

      Было бы здорово. Краснодар на пару с ЦСКА - два действительно лучших клуба России, как Барса и Реал в Испании

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Майор Дзагоев 4 января 2016, 23:41

      Жаль, на мировой арене они далеко не так успешны

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > 5 января 2016, 16:50

      Уж лучше 4, но сами, чем первое, но из легчайшей группы и то с проплатой (за этот сезон не обольщайтесь - вам чемпионат отплатит еще непопаданием в ЛЕ)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > RotBerg 5 января 2016, 16:51

      Ой, ой, ой, победители нашлись. Сами бы с МЮ сыграли - ваш Лодыркин бы с десяточек достал. Уж про Вольфсбург с его-то исполнителями молчу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Майор Дзагоев 5 января 2016, 16:52

      Ну, если и в чемпе проплатите, то может, в ЛЕ и попадете

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > altair2004 9 января 2016, 14:54

      А я и не язвил. Действительно уважаю детище Галицкого. Но ему еще действительно надо пахать и пахать, возможно, с такими же лишениями, как и у Гинера (например, малобюджетные трансферы с очень точечным латанием дыр. Да, у ЦСКА высокого класса игроки, но, по-моему, самую большую сумму клуб платил (именно клуб платил, а не было перехода свободным агентом) за Марио - 12 млн). Евгений Леннорыч уже сделал гораздо больше, чем Галицкий, но результаты у обоих пока схожие.Так что будем следить за событиями

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11