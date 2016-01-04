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    Драгун: «В России сейчас не лучшие времена вообще и в футболе в частности»

    Белорусский полузащитник Станислав Драгун, ранее выступавший за «Крылья Советов», рассказал о том, как экономический кризис в России сказался на футболе.

    – И все-таки в российской экономике нынче проблемы. На «Крыльях» кризис сказался?

    – По-моему, да. Топовые команды Премьер-лиги, может, ощутили его и не так болезненно, как вторая восьмерка. Всем известно: в России сейчас не лучшие времена вообще и в футболе в частности.

    Но мне нравится, что россияне не унывают и проходят через эти трудности с высоко поднятой головой. По крайней мере не заметил каких-то переживаний. Люди верят в своего президента и в то, что все будет хорошо.

    Мне кажется, это правильно. Такой подход импонирует. Лучше не сидеть и не ныть, а делать все, чтобы повысить уважение к стране и улучшить свою жизнь, – заявил Драгун.

    Источник: Pressball

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    04.01.2016 23:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 5 января 2016, 03:00

      Лучше не сидеть и не ныть, а делать все, чтобы повысить уважение к стране и улучшить свою жизнь В ТОЧКУ

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 января 2016, 01:06

      Надо срочно принять его в ЕдРо, ага.

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