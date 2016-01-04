Драгун: «В России сейчас не лучшие времена вообще и в футболе в частности»

Белорусский полузащитник Станислав Драгун, ранее выступавший за «Крылья Советов», рассказал о том, как экономический кризис в России сказался на футболе.

– И все-таки в российской экономике нынче проблемы. На «Крыльях» кризис сказался?

– По-моему, да. Топовые команды Премьер-лиги, может, ощутили его и не так болезненно, как вторая восьмерка. Всем известно: в России сейчас не лучшие времена вообще и в футболе в частности.

Но мне нравится, что россияне не унывают и проходят через эти трудности с высоко поднятой головой. По крайней мере не заметил каких-то переживаний. Люди верят в своего президента и в то, что все будет хорошо.

Мне кажется, это правильно. Такой подход импонирует. Лучше не сидеть и не ныть, а делать все, чтобы повысить уважение к стране и улучшить свою жизнь, – заявил Драгун.