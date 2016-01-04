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    Официальный сайт «Локомотива» взломали хакеры

    Официальный сайт московского «Локомотива» подвергся хакерской атаки со стороны злоумышленников из Марокко.

    На главной странице был вывешен текст шахады (исламское свидетельство о вере в единого бога) на французском.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.01.2016 06:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 5 января 2016, 02:57

      Диарра

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 января 2016, 12:55

      Да уж...теперь будет РЖД акбар!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 4 января 2016, 10:50

      Турки перед матчем в Стамбуле распоясались!

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