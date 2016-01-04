Официальный сайт «Локомотива» взломали хакеры

Диарра
Официальный сайт московского «Локомотива» подвергся хакерской атаки со стороны злоумышленников из Марокко.
На главной странице был вывешен текст шахады (исламское свидетельство о вере в единого бога) на французском.
Официальный сайт московского «Локомотива» подвергся хакерской атаки со стороны злоумышленников из Марокко.
На главной странице был вывешен текст шахады (исламское свидетельство о вере в единого бога) на французском.
Диарра
Да уж...теперь будет РЖД акбар!))
Турки перед матчем в Стамбуле распоясались!